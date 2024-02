Diretta Verona-Juventus ore 18: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

La Juventus fa visita al Verona nel 25° turno di Serie A. I bianconeri cercano il riscatto dopo aver rimediato un solo punto nelle ultime tre giornate (pareggio con l’Empoli e ko contro Inter e Udinese). La formazione di Allegri ha la seconda difesa meno battuta del campionato con 15 gol al passivo e in 12 trasferte ha ottenuto 26 punti (8 vittorie, 2 pari e 2 sconfitte). Il Verona è terzultimo in classifica, lotta per non retrocedere e presenta uno degli attacchi meno prolifici del torneo con 21 reti all’attivo. “Se abbiamo fatto un punto in tre partite, con due giocate in casa, vuol dire che non è un bel momento. Ci aspetta una trasferta complicata, a Verona non è mai semplice e non lo sarà contro una squadra che ha in Baroni un tecnico che sta facendo ottime cose nelle condizioni di difficoltà in cui lavora, hanno perso a Milano e a Napoli, ma a fine partita, hanno pareggiato a Monza, bisogna fare una bella partita e avere un atteggiamento migliore nell'attenzione ai dettagli, rispetto alle ultime partite” ha detto Allegri nella conferenza della vigilia.