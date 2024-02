Koopmeiners gol, tris Atalanta e Sassuolo ko. Gasperini, cinque di fila

L'Atalanta non ha nessuna intenzione di fermarsi e vince anche contro il Sassuolo con il risultato finale di 3-0. I bergamaschi ottengono così la quinta vittoria consecutiva in Serie A, complessivamente la sesta nelle ultime sette partite in campionato. A risolvere la sfida ci hanno pensato le reti di Pasalic, del solito Koopmeiners e di Bakker oltre a Carnesecchi, decisivo sul finale del primo tempo neutralizzando per ben due volte un calcio di rigore di Pinamonti. La Dea resta così ben salda al quarto posto raggiungendo quota 45 punti, a +3 sul Bologna di Thiago Motta che giovedì ha superato la Fiorentina per 2-0. Situazione molto complicata per il Sassuolo che ora si ritrova a pari punti al terzultimo posto con il Verona (che oggi ha pareggiato 2-2 contro la Juventus).