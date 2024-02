Diretta Monza-Milan ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Tutto pronto al'U-Power Stadium dove alle 20:45 il Monza di Palladino ospiterà il Milan di Pioli nel posticipo serale che chiude di fatto la 25esima giornata del campionato di Serie A . I padroni di casa sono reduci da tre risultati utili consecutivi arrivati grazie ai due pareggi contro Udinese e Verona, preceduti dalla vittoria interna contro il Sassuolo. I rossoneri, dopo il netto successo in Europa League contro il Rennes , si concentrano in campionato e, vincendo oggi, potrebbero scavalcare in classifica la Juventus , portandosi al secondo posto alle spalle dell' Inter . La squadra di Pioli, infatti, è reduce da due vittorie di fila ottenute contro Frosinone e Napoli .

Monza-Milan: diretta tv e streaming

Monza-Milan, gara valida per la 25ª giornata del campionato di Serie A e in programma alle ore 20:45 all'U-Power Stadium di Monza, sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su DAZN e Sky e in streaming su Now e SkyGo. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

Le probabili formazioni di Monza-Milan

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marì, A.Carboni; Pessina, Gagliardini; Zerbin, V.Carboni, Mota Carvalho; Djuric. Allenatore: Palladino. A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Caldirola, Bettella, D'Ambrosio, Pedro Pereira, Kyriakopoulos, Machin, Akpa Akpro, Bondo, Maldini, Colpani, Colombo. Indisponibili: Caprari, Ciurria, Popovic, Vignato. Squalificati: Gomez

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, T.Hernandez; Adli, Bennacer; Okafor, Loftus-Cheek, Leao; Jovic. Allenatore: Pioli. A disposizione: Sportiello, Mirante, Jimenez, Simic, Kjaer, Terracciano, Musah, Reijnders, Chukwueze, Pulisic, Giroud. Indisponibili: Calabria, Kalulu, Pobega, Tomori. Squalificati: -.

Arbitro: Colombo della sezione di Como

Assistenti: Valeriani-Del Giovane

IV uomo: Fourneau

Var: Marini

Avar: Guida

