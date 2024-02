Torino-Lazio, fischia CalVARese: la scalata di Federico La Penna prosegue

Continua la scalata di Federico La Penna per arrivare a dirigere veri e propri big match. All’Olimpico di Torino, in una partita non semplice da dirigere e con in palio anche obiettivi europei per entrambe, ne esce bene. La soglia del fallo è bassissima: l’arbitro romano chiude con diciotto fischi. Bene anche la concessione del vantaggio al Toro dopo un fallo a centrocampo: al termine dell’azione Sanabria andrà al tiro.