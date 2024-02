Diretta Juventus-Frosinone ore 12.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

La Juventus è impegnata contro il Frosinone in casa nel 26° turno di Serie A. I bianconeri cercano il riscatto e la vittoria che manca dal 21 gennaio, dal successo sul campo del Lecce: nelle ultime quattro giornata hanno rimediato due pareggie due sconfitte. La Juve è seconda in classifica con 54 punti, a -9 dall'Inter e a +2 dal Milan. Il Frosinone è reduce da tre sconfitte di fila e, con 52 gol al passivo, presenta la seconda difesa più battuta del campionato. "E' stata una buona settimana di lavoro come le altre, abbiamo una partita difficile, contro una squadra che crea, e noi abbiamo l'obiettivo di tornare a vincere. Dovremo tornare a essere con molta serenità ordinati e compatti" ha detto Massimiliano Allegri nella conferenza stampa della vigilia.