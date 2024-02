Diretta Lecce-Inter ore 18: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Lecce e Inter si affrontano nel 26° turno di Serie A . I giallorossi sono quattordicesimi con 24 punti e hanno perso le ultime due partite, senza segnare, contro Bologna e Torino in trasferta. I nerazzurri invece sanno solo vincere in questo 2024, vengono da diverse vittorie di fila e comandano la classifica di Serie A con 63 punti, il miglior attacco (59 gol fatti) e la difesa meno battuta (12 reti al passivo). In 12 trasferte di campionato, hanno collezionato 10 successi e due pari senza mai perdere.

Segui Lecce-Inter LIVE sul nostro sito

Dove vedere Lecce-Inter: diretta tv e streaming

La partita tra Lecce e Inter è in programma alle ore 18 allo stadio Via del Mare e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.

Lecce-Inter, probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Touba, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Banda. Allenatore: D'Aversa. A disposizione: Samooja, Borbei, Venuti, Esposito, Oudin, Gonzalez, Berisha, Blin, Sansone, Piccoli, Burnete, Pierotti.

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Martinez. Allenatore: S.Inzaghi. A disposizione: Di Gennaro, Calligaris, Pavard, Bastoni, Darmian, Buchanan, Calhanoglu, Akinsanmiro, Klaassen, Sarr, Arnautovic.

ARBITRO: Doveri. ASSISTENTI: Rossi-Di Gioia. QUARTO UOMO: Baroni. VAR: Valerni. AVAR: Mariani.

