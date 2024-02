Diretta Fiorentina-Lazio ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Segui la diretta di Fiorentina-Lazio su Tuttosport.com

Dove vedere Fiorentina-Lazio: streaming e diretta tv

Il match tra Fiorentina e Lazio è in programma alle 20:45 allo stadio Franchi di Firenze. Sarà possibile seguire la sfida in diretta tv su Sky Sport (251) e su DAZN. La partita sarà trasmessa anche in streaming sulle rispettive applicazioni Sky Go e DAZN.

Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro sport. Attiva ora.

Fiorentina-Lazio: le probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Beltran, Nico Gonzalez; Belotti. Allenatore: Vincenzo Italiano.

A disposizione: Martinelli, Vannucchi, Quarta, Comuzzo, Faraoni, Parisi, Barak, Bonaventura, Mandragora, Maxime Lopez, Infantino, Nzola, Sottil.

Indisponibili: Castrovilli, Christensen, Dodo, Kouamé.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Beltran, Bonaventura.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. Allenatore: Maurizio Sarri.

A disposizione: Sepe, Mandas, Pellegrini, Hysaj, Patric, Ruggeri, Vecino, Kamada, Zaccagni, Castellanos, Fernandes, Pedro.

Indisponibili: Rovella.

Squalificati: Gila.

Diffidati: Pellegrini.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata. ASSISTENTI: Bindoni-Tegoni. QUARTO UFFICIALE: Perenzoni. VAR: Irrati. AVAR: Marini.

Fiorentina-Lazio: scopri tutte le quote