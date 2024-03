Diretta Udinese-Salernitana ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

UDINE - Dopo l'anticipo tra Lazio e il Milan, il sabato del 27° turno di Serie A si apre con la sfida salvezza tra Udinese e Salernitana. Crocevia salvezza fondamentale sia per friulani che campani, quello del Bluenergy Stadium, con la squadra di Cioffi senza dubbio messa meglio in classifica rispetto ai granata ultimi ma comunque in piena bagarre retrocessione. Gli ultimi rispettivi match di campionato hanno visto l'Udinese perdere 2-0 a Marassi col Genoa e la Salernitana andare ko all'Arechi per mano del Monza con lo stesso risultato. In Friuli la chance per gli uomini di Cioffi di dare una sterzata alla propria posizione di classifica, per la squadra di Liverani una delle ultime speranze per la Salernitana di poter mantenere la categoria.