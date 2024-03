Diretta Napoli-Juve ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

NAPOLI - Alle ore 20.45, allo stadio Diego Armando Maradona, Napoli e Juventus si affrontano nel 27° turno del campionato di Serie A. I bianconeri di Massimiliano Allegri, che contro il Frosinone sono tornati al successo dopo quattro gare all'asciutto grazie alla rete al fotofinish di Daniele Rugani (3-2), devono rispondere al Milan, ora a -1, vittorioso venerdì all'Olimpico contro la Lazio (di Okafor il gol nel finale che ha deciso una sfida ricca di polemiche). Di fronte ci sarà un Napoli in grande crisi. I campioni d'Italia, lontani dalla zona Europa, hanno già cambiato due allenatori: partiti con il francese ex Roma Rudi Garcia, gli azzurri hanno chiamato Walter Mazzarri, ma la seconda avventura del tecnico di San Vincenzo sulla panchina dei campani è durata pochi mesi, pertanto il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di virare sul ct della Slovacchia Francesco Calzona. Con il 55enne calabrese in panchina, dopo il doppio pareggio per 1-1 tra Barcellona (andata degli ottavi di finale di Champions League) e Cagliari (26ª giornata di campionato), è arrivato il netto 6-1 in casa del Sassuolo nel recupero del 21° turno di Serie A. All'andata fu un colpo di testa di Federico Gatti a decidere l'incontro a favore della Vecchia Signora.