Rocchi: "Braccio di Miranchuk punibile, ma da casa ho avuto paura che..."

Rocchi sul contatto Castellanos-Maignan e il rosso a Pellegrini

Ricca di episodi e polemiche anche la gara che ha aperto la 27ª giornata di Serie A, quella di venerdì all'Olimpico tra Lazio e Milan, conclusa addirittura in otto dai biancocelesti di Maurizio Sarri. I padroni di casa protestano per un mancato rigore per intervento di Maignan su Castellanos: "Episodio molto a limite - commenta Rocchi -. Siamo per l’idea di essere d’accordo con questa valutazione, perché diamo più importanza che giochi il pallone e non alla dinamica successiva. Se fosse stato concesso il rigore ci sarebbe stato il silent check, pertanto avremmo accettato la decisione del campo. Non è un episodio chiaro e non è da Var. Se non ci fosse stato Gabbia? A livello regolamentare non sarebbe cambiato nulla. Credo che sia un contatto fortuito. Qui c’è un’azione divisa in due parti. Questo episodio lo valuti bene in dinamica live, se lo rallenti diventa un rigore enorme". Sul rosso (doppio giallo) a Luca Pellegrini arrivato mentre Castellanos era a terra, il designatore chiarisce: "Credo che Di Bello non abbia avuto fisicamente il tempo perché è più attratto dal secondo episodio, il doppio giallo, che nonostante tutto è corretto. Si accorge e non si accorge della cosa, se avesse avuto la sensazione che fosse avvenuto qualcosa di importante avrebbe fermato il gioco. Qua il doppio giallo è dovuto perché il gesto è chiaro. Mi rendo conto della difficoltà nell’accettare una decisione così. Quando ci rendiamo conto che c’è un problema al viso dobbiamo intervenire, qui capisco la dinamica perché è molto particolare e lui è attratto solo da cosa succede dopo. Noi interveniamo quando oggettivamente c’è qualcosa di serio".