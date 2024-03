Diretta Inter-Genoa ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Vincere e volare a +15 dalla Juve. È questo il diktat in casa Inter in vista del match in programma alle 20.45 al Meazza contro il Genoa che chiuderà la 27ª giornata di Serie A. I nerazzurri, che in questo 2024 hanno vinto 11 partite su 11, vogliono appuntarsi sul petto la seconda stella dopo aver già messo hanno in bacheca la Supercoppa italiana. La formazione di Simone Inzaghi in campionato ha inanellato una striscia di otto vittorie di fila, le ultime tre per 4-0 (Salernitana, Lecce e Atalanta), e non perde da 20 gare: l'unico ko risale al 27 settembre 2023: 2-1 in rimonta contro il Sassuolo. Lautaro e compagni stanno facendo registrare numeri da record: con 67 gol realizzati e appena 12 incassati in 26 partite, hanno il miglior attacco e la difesa meno perforata dei top cinque campionati europei (Premier League, Serie A, Liga, Bundesliga e Ligue 1). L'ultima squadra in grado di fermare l'Inter è stata proprio il Genoa nella gara d'andata a Marassi dello scorso 29 dicembre, quando nel recupero del primo tempo Dragusin rispose al momentaneo vantaggio ospite firmato Arnautovic (polemiche per una spinta di Bisseck su Strootman sul nascere dell'azione). Il Grifone di Alberto Gilardino è tra le sorprese in positivo di questa stagione ed è reduce dal 2-0 del Ferraris contro l'Udinese.