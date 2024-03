Milan, senza Leao ci pensa Pulisic: l'Empoli lotta ma si arrende

Il Milan trova la seconda vittoria consecutiva dopo il successo per 1-0 all'Olimpico contro la Lazio. I rossoneri di Pioli sono scesi in campo alle 15 per affrontare l'Empoli a San Siro e si sono imposti con il risultato finale di 1-0: in assenza di Leao è risultata decisiva la rete di Pulisic (al decimo gol stagionale) nel primo tempo, convalidata dopo un check al Var. Successo decisamente importante per il Diavolo, che supera momentaneamente la Juventus (impegnata alle 18 in casa contro l'Atalanta) e sale al secondo posto a quota 59 punti. L'Empoli dall'altro lato rimedia la seconda sconfitta consecutiva e si ritrova solamente a +1 sulla zona retrocessione momentaneamente occupata da Frosinone, Sassuolo e Salernitana.