Diretta Empoli-Bologna ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

EMPOLI - Ad aprire la 29ª giornata di Serie A sarà l'anticipo in programma alle ore 20.45 allo stadio Carlo Castellani tra Empoli e Bologna. I toscani hanno decisamente cambiato marcia da quando Davide Nicola ha preso il posto di Aurelio Andreazzoli in panchina. L'ex Torino, dopo aver messo in fila sei risultati utili consecutivi (tre vittorie e altrettanti pareggi), ha perso le ultime due: dopo il ko interno contro il Cagliari per 1-0, gli azzurri sono caduti, con lo stesso risultato, anche al Meazza contro il Milan. A quota 25, +1 dal Frosinone terzultimo, l'Empoli ha bisogno di punti ma si troverà di fronte la formazione rivelazione di questo campionato. I rossoblù di Thiago Motta, attualmente al quarto posto, devono però fare i conti con l'assenza di Joshua Zirkzee, out per alcune settimane dopo l'infortunio rimediato nell'ultima gara, quella persa 1-0 (gol di Bisseck) al Dall'Ara contro la capolista Inter. Una sconfitta arrivata dopo sei vittorie consecutive. Il rendimento degli emiliani tra casa e trasferta, però, è nettamente diverso: dei 51 punti conquistati fin qui ben 35 (frutto di 11 vittorie e due pareggi, due anche le sconfitte) sono arrivati tra le mura amiche mentre appena 16 (tre successi, sette pari e tre ko) esterni. All'andata fu una splendida tripletta di Orsolini a decidere la sfida in Emilia.