Diretta Salernitana-Lecce ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Salernitana ospita il Lecce per il 29° turno di campionato. I campani sono ultimi in classifica con appena 14 punti all'attivo dopo 28 giornate e presentano la peggiore difesa del torneo con 58 gol al passivo. Hanno rimediato un pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie A. Stesso rendimento anche per il Lecce, che è quartultimo con un solo punto di vantaggio sulla terzultima. I salentini cercano la prima vittoria in trasferta, dopo aver rimediato sei pareggi e otto ko in 14 gare esterne. A Salerno si sfidano due degli attacchi meno prolifici di Serie A.