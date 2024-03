Zaccagni e il bis di Castellanos rilanciano la Lazio: Frosinone ancora ko

Dopo l'addio di Sarri, la Lazio torna alla vittoria in campionato dopo tre sconfitte di fila. I biancocelesti espugnano il Benito Stirpe per 3-2 dopo essere passati in svantaggio: decisiva la rete di Zaccagni e la doppietta di Castellanos. In classifica, la futura squadra di Igor Tudor sale a 43 punti mentre il Frosinone resta terzultimo a quota 24 punti.