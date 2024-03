Diretta Inter-Napoli ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

L'Inter vuole subito lasciarsi alle spalle la delusione per il ko agli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid. I nerazzurri tornano oggi in campo per la 29ª giornata di Serie A in cui affrontano il Napoli di Calzona (altra eliminata dalla Champions per mano del Barcellona). La squadra di Inzaghi in campionato non sta sbagliando un colpo: prima in classifica a 75 punti, a +16 sul Milan secondo, e 12 vittorie consecutive. Dall'altro lato i partenopei sono alla disperata ricerca di punti per giocare in Europa l'anno prossimo. Attualmente la squadra di Calzona è al settimo posto in classifica, a -4 dalla Roma quinta.