Salvezza, in Serie A lotta pazzesca: doppio pari, giochi tutti aperti

Doppio pareggio nelle sfide delle 15 della 30ª giornata di Serie A tra Cagliari-Verona e Sassuolo-Udinese . Rimane dunque apertissima la lotta salvezza, con ben sette squadre in quattro punti : dalla Salernitana, sconfitta nel lunch match dal Bologna (3-0) , fanalino di coda a quota 14, fino al Genoa, a 35 e più tranquillo, sarà una bagarre fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata. Resta al penultimo posto il Sassuolo che non riesce ad andare oltre l' 1-1 in casa contro l' Udinese . Succede tutto nel giro di tre minuti, tra il 41' e il 44' : Defrel porta avanti i neroverdi, Thauvin pareggia i conti. Stesso epilogo all' Unipol Domus tra Cagliari e Verona , dove però sono gli ospiti a passare con Bonazzoli alla mezzora. Baroni , in tribuna per squalifica (in panchina lo storico secondo Fabrizio Del Rosso), assapora il colpaccio, ma deve fare i conti con il gol dell'ex Sulemana che regala un punto prezioso ai sardi di Claudio Ranieri .

Sassuolo-Udinese, tutto in tre minuti: Defrel apre, Thauvin pareggia

Per quanto visto in campo il pari è risultato più giusto; il match è combattuto e senza un vero padrone. La prima frazione è piuttosto equilibrata con le due squadre si accendono solo grazie alle fiammate dei singoli: Pinamonti da un lato, Lucca e Lovric dall'altro, sono gli unici a creare grattacapi ai portieri avversari. Nel finale di tempo la partita si accende ed entrambe le formazioni vanno in gol. Al 41' segna per primo il Sassuolo, per merito di Defrel, lanciato nello spazio da una gran palla di Matheus Henrique. La gioia dei padroni di casa, però, dura ben poco e, tre minuti più tardi, l'Udinese pareggia con Thauvin, autore di un facile tocco sottoporta dopo l'assist di Pereyra. Nella ripresa l'Udinese è superiore sul piano della manovra, anche se, come il Sassuolo, i friulani si rivelano imprecisi negli ultimi metri. Al 69' i bianconeri sfiorano il vantaggio con la conclusione potente di Lovric che, però, si stampa sulla traversa. I neroverdi vengono nuovamente graziati all' 81' dal secondo legno di giornata: Samardzic batte una punizione dalla lunga distanza, sulla quale non interviene nessuno e il pallone si stampa sul palo. Nel finale ci provano anche i neroverdi, ma l'unico reale pericolo prodotto è la spizzata di testa di Pinamonti all' 82'.

Sulemana risponde a Bonazzoli: 1-1 tra Cagliari e Verona

Prime fasi molto contratte poi, al 15', Shomurodov, su assist di Nandez, in scivolata sfiora il palo. Pochi spunti, tanti lanci lunghi, l'importanza della posta in palio si sente tutta. Alla mezzora errore di Zappa, Mitrovic cambia gioco per Noslin che serve Bonazzoli il quale sfrutta una distrazione di Dossena ed infila Scuffet: 0-1. Il Verona potrebbe raddoppiare al 40' con un contropiede di Folonrusho ma l'estremo difensore rossoblù è bravissimo a ribattere la conclusione del centrocampista, fresco di convocazione in Nazionale. Nella ripresa entra Viola per Shomurodov ma è il Var a tenere in piedi il Cagliari quando Zappa sbaglia ancora e Lazovic segna. Serve il replay per evidenziare un fuorigioco che annulla il raddoppio veronese. Il Cagliari si affida a Luvumbo, Zappa sbaglia l'aggancio su cross di Viola davanti a Montipò quindi Scuffet salva ancora su Lazovic (16'). Il Verona abbassa i ritmi, Ranieri cambia quasi tutto il centrocampo ed i risultati gli danno ragione. Luvumbo sfonda a sinistra, crossa, la difesa scaligera respinge, Sulemana spara a rete facendo esplodere l'Unipol Domus. È il gol dell'ex: 17 presenze con i veneti la scorsa stagione il 20enne ghanese. Nel finale la partita si mantiene incertissima. Lo stadio supporta i rossoblù fino alla fine, il pathos aumenta con il passare dei minuti. Luvumbo al 45' esalta ancora Montipò, il Verona si chiude e si salva.