De Laurentiis, colpe a Giuntoli: cosa ha detto al pm su plusvalenze e Osimhen

Sono passati due mesi e mezzo da quando il procuratore della Federcalcio Giuseppe Chiné si è mosso per avere dalla Procura di Roma gli atti dell’inchiesta sul caso Osimhen. Le indagini, arrivate da Napoli nella Capitale per competenza territoriale (a Roma risulta la sede legale della Filmauro che controlla il Napoli), sono state chiuse a metà gennaio con il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini che ha ipotizzato per il presidente De Laurentiis, il Napoli e l’intero Cda, il reato di falso in bilancio in relazione alle presunte plusvalenze fittizie nell’acquisito di Osimhen dal Lille nel 2020 per 76.356.819 euro più bonus.