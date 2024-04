Diretta Salernitana-Sassuolo ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

SALERNO - Ad aprire la 31ª giornata del campionato di Serie A sarà la sfida salvezza in programma alle ore 20.45 allo stadio Arechi tra Salernitana e Sassuolo. I campani, ultimi in classifica con appena 14 punti, hanno già un piede in Serie B. Stagione disastrosa per i granata che non sono riusciti a trovare la quadra nonostante i quattro cambi in panchina: partiti con il portoghese Paulo Sousa, la squadra è poi passata da Filippo Inzaghi a Fabio Liverani prima dell'arrivo di Stefano Colantuono. Il bilancio della stagione, però, dice appena due vittorie, otto pareggi e ben 20 sconfitte, le ultime tre di fila. Annata piuttosto complicata anche per i neroverdi, penultimi ma ancora in piena lotta per mantenere la categoria. Gli emiliani, passati da Alessio Dionisi a Stefano Ballardini, vincendo stasera scavalcherebbero momentaneamente Empoli e Frosinone e aggancerebbero Cagliari e Verona. Insomma, in zona salvezza sarà battaglia fino alla fine.