Diretta Verona-Genoa ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Verona ospita il Genoa nel 31° turno di Serie A. L'Hellas condividie il quartultimo posto in classifica con il Cagliari a quota 27 e ha raccolto appena un punto nelle ultime due giornate, perdendo con il Milan e pareggiando a Cagliari. Con 27 gol all'attivo presenta uno degli attacchi meno prolifici del torneo e lotta per rimanere in Serie A. Il Genoa, invece, staziona a metà graduatoria lontano dalla zona retrocessione e viene da due pareggi di fila, contro Juve e Frosinone.