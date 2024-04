Il Bologna sbatte sul muro del Monza: Thiago Motta non accorcia sulla Juve

Bologna-Monza: la cronaca

Le due contendenti si studiano in avvio poi Skorupski ferma un colpo di testa di Pessina su cross di Colpani (17'). Tre minuti dopo Orsolini costringe Di Gregorio a sporcarsi i guanti per deviare in angolo la sua punizione. La sfida si ripete al 23' con l'attaccante emiliano che si accentra e spara, ma il portiere mette in angolo. Lo spauracchio Zirkzee è sempre guardato a vista, Skorupski disinnesca il contropiede di Djuric. Preme il Bologna ma il Monza tiene bene il campo. Ferguson sfiora il palo (40') poi si va negli spogliatoi. Nella ripresa Colpani non trova la porta (5') quindi Orsolini vede il taglio di Ferguson e lo serve, Di Gregorio esce benissimo a chiudere lo specchio. Il portiere del Monza mette i pugni su una punizione forte ma centrale di Orsolini (11'), il Bologna continua a premere con Posch che pesca in area Orsolini, Di Gregorio dice ancora no. Al 62' si fa male Ferguson, costretto a lasciare il campo a Ndoye (unico cambio in tutta la partita per Thiago Motta), mentre poco dopo si ferma anche Andrea Carboni, al suo posto Pedro Pereira. Gli emiliani vanno in doppia cifra nella statistica degli angoli, continuano ad attaccare anche nei 5' di recupero ma il risultato non si sblocca.