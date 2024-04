Diretta Inter-Cagliari ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

L' Inter è sempre più vicina alla vittoria del campionato e stasera, nel posticipo delle 20:45, ospita a San Siro il Cagliari nel match valido per la 32esima giornata di Serie A . I nerazzurri da due vittorie consecutive, ottenuto contro Empoli e Udinese, anticipate dal pari interno contro il Napoli che tanto ha fatto discutere . La squadra di Simone Inzaghi è capolista a quota 82 punti con ben quattordici lunghezze di vantaggio sul Milan secondo. Il Cagliari sta lottando per la salvezza ma le ultime prestazioni dei sardi hanno garantito l'uscita dalla zona calda della classifica che ora vanta 30 punti e ben quattro lunghezze di distacco dalla terzultima. La squadra di Ranieri infatti è reduce dalla vittoria interna contro l'Atalanta decisa da un gol di Viola a due minuti dal fischio finale.

Dove vedere Inter-Cagliari: streaming e diretta tv

Il match tra le formazioni di Inzaghi e Ranieri è in programma domenica 14 aprile alle ore 20.45 allo stadio San Siro. L'incontro sarà trasmesso in streaming in esclusiva su DAZN e in diretta tv sui canali Dazn e Sky Zona Dazn (canale 214).



Inter-Cagliari, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram. Sanchez. Allenatore: Inzaghi. A disposizione: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Dumfries, Carlos Augusto, Cuadrado, Stankovic, Buchanan, Asllani, Frattesi, Sensi, Klaassen, Sarr, Arnautovic. Indisponibili: /. Squalificati: Martinez, Pavard.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Jankto, Makoumbou, Sulemana; Gaetano; Lapadula, Luvumbo. Allenatore: Ranieri. A disposizione: Aresti, Radunovic, Azzi, Hatzidiakos, Obert, Di Pardo, Wieteska, Prati, Viola, Kingstone, Shomurodov. Indisponibili: Mancosu, Pavoletti, Petagna. Squalificati: Deiola, Nandez.

ARBITRO: Fourneau di Roma. ASSISTENTI: Palermo-Garzelli. QUARTO UFFICIALE: Camplone. VAR: Di Bello. ASS. VAR: Valeri.