Paro: "Vi spiego perché Juric è sceso negli spogliatoi, pronti per l'Inter"

Torino-Frosinone 0-0, il commento di Matteo Paro: "Juric è sceso negli spogliatoi dopo la partita solo per salutare i ragazzi. Abbiamo fatto due chiacchiere e ci siamo confrontati sulla partita. Niente di particolare. Domani analizzeremo bene la partita con il Frosinone e poi ci concentreremo sulla prossima gara. Vedremo se l'Inter arriverà alla sfida con noi dopo aver vinto lo scudetto. Se dovesse essere così vorrà comunque ben figurare contro di noi. A prescindere dovremo fare la nostra parte per metterli in difficoltà. Non ci sono partite più o meno difficili a prescindere che si giochi contro l'Inter o il Frosinone".