Al Monza non basta Maldini, l'Atalanta fa festa con De Ketelaere e Touré

MONZA - Finisce 1-2 la sfida dell'U-Power Stadium tra Monza e Atalanta. Nel finale di primo tempo Charles De Ketelaere, al suo settimo centro in campionato, l'undicesimo tra tutte le competizioni, apre le marcature mentre al 72' ci pensa Touré a mettere in ghiaccio il risultato. I padroni di casa si svegliano troppo tardi, con il gol di Daniel Maldini (quarto sigillo stagionale per l'ex Milan) al 90' che serve solo a dimezzare lo svantaggio. La Dea di Gian Piero Gasperini, conquistata in settimana la semifinale di Europa League (eliminato il Liverpool di Jurgen Klopp), torna al successo dopo il ko di Cagliari (2-1) e il pareggio interno contro il Verona (2-2), entrambi in rimonta. Successo importante per i nerazzurri, ancora in corsa per centrare il piazzamento Champions, obiettivo che potrebbe essere raggiunto anche con la vittoria dell'Europa League. Dopo il pareggio (0-0) del Dall'Ara contro il Bologna nell'ultimo turno, i brianzoli di Raffaele Palladino incassano invece la terza sconfitta nelle ultime quattro.