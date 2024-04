Rose Villain, Tananai e Madame insieme per l'Inter: di cosa si tratta

Dopo il trionfo nel derby contro il Milan che si è disputato lunedì 22 aprile, l’Inter è diventata Campione d’Italia, conquistando così la tanto ambita seconda stella in una notte magica per tutti i tifosi nerazzurri. Per celebrare questa storica vittoria, Tananai, Rose Villain e Madame si sono uniti per creare una nuova canzone, dal titolo "Ho fatto un sogno", una sorta di dichiarazione d'amore verso la squadra dei nerazzurri. I tre artisti hanno dato vita ad un brano dai toni profondi ma freschi, giovani e intensi.