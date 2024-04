Juve-Milan, ricostruire o sarà dominio Inter. Berlusconi chi sceglierebbe?

Juventus e Milan si affrontano stasera con l’Inter che ha appena conquistato lo scudetto: un successo che è sostanzialmente iniziato con la vittoria sulla Juventus il 4 febbraio e si è trionfalmente concluso proprio nel derby di lunedì. Juventus e Milan si affrontano da terza e da seconda, quindi, sulla carta non in circostanze fallimentari, ma i freddi numeri della classifica non riescono a raccontare la delusione dei tifosi bianconeri per una stagione arrancante anche quando la squadra vinceva e disastrosa da febbraio in poi; così come non spiegano la frustrazione dei tifosi rossoneri nell’aver visto saltare uno per volta tutti gli obiettivi, l’ultimo dei quali, l’Europa League , in due sconfortanti prestazioni contro la Roma.

Juve-Milan, sfida della disperazione

Juventus e Milan, dunque, si affrontano in una sfida della disperazione, con la quale cercano gli ultimi punti per ceralaccare la qualificazione Champions e rispolverare l’onore, calpestato negli ultimi tempi. Poi sarà tempo di ricostruire, perché in questo momento il campionato italiano propone un film già visto nell’ultimo decennio: una squadra ben costruita e ben gestita (non un caso, dallo stesso manager) che continua a vincere anche per l’incapacità degli avversari di riorganizzarsi. Se Juventus e Milan non azzeccano la ristrutturazione estiva, rischiano di veder vincere l’Inter anche l’anno prossimo e magari quello dopo, perché in un contesto di relativa ristrettezza economica com’è attualmente il sistema calcio italiano, può bastare prendere l’abbrivio giusto e sfruttare la corrente per stare sempre davanti. Il primo punto, per Juventus e Milan, sarà quello di non sbagliare la scelta dell’allenatore.