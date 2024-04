Manita Fiorentina, Sassuolo in caduta libera: Italiano aggancia il Napoli

La Fiorentina trova la sua seconda vittoria consecutiva in Serie A dopo il successo esterno contro la Salernitana. La Viola ha ospitato il Sassuolo imponendosi nettamente con il risultato di 5-1: decisive le reti di Sottil nel primo tempo seguito dai gol di Martinez Quarta, la doppietta di Nico Gonzalez e la marcatura Barak nel secondo. Inutile la rete di Thorstvedt per il momentaneo 2-1. La squadra di Italiano raggiunge così a 50 punti il Napoli, che oggi ha pareggiato al Maradona contro la Roma, e si porta a -5 con una partita da recuperare dalla Lazio attualmente in zona Conference League. Per il Sassuolo la situazione si fa sempre più difficile. La formazione di Ballardini resta al penultimo posto a -5 dall'Empoli appena out dalla zona retrocessione.