Champions, il Napoli aiuta la Juve: Roma fermata sul pari, l'Atalanta corre

Il Napoli aiuta la Juventus nella corsa alla prossima Champions League . I partenopei sono scesi in campo alle 18 contro la Roma e hanno pareggiato con il risultato finale di 2-2. Un 'favore' da parte dei partenopei alla Vecchia Signora , reduce dal pareggio contro il Milan , per assicurarsi un posto nella massima competizione europea. Attualmente i bianconeri si trovano al terzo posto, consolidato dal pareggio interno del Bologna (a -2) contro l' Udinese . Il pareggio della squadra di Calzona rallenta invece la corsa della Roma , al quinto posto con 59 punti. Subito dietro, ecco l' Atalanta vincente contro l' Empoli a 57 con una partita giocata in meno. Dunque, la squadra di Allegri resta momentaneamente a +8 sul sesto posto.

Nel prossimo turno la Juve affronterà proprio la Roma all'Olimpico e avrà l'occasione di allungare, mentre nel penultimo turno sarà il momento della sfida esterna contro il Bologna di Thiago Motta (che potrebbe succedere ad Allegri sulla panchina bianconera).

Napoli-Roma 2-2

I padroni di casa hanno fatto il loro gioco nella prima frazione sfiorando il gol del vantaggio creando diverse occasioni nitide, ma la grande reattività di Svilar e la poca precisione di Anguissa su tutti hanno fatto in modo che il primo tempo si chiudesse in parità senza reti. Nella seconda metà di gara la squadra di De Rossi ha alzato il baricentro e pur continuando a subire ha sbloccato il match al 59': Juan Jesus atterra Azmoun in area e dal dischetto Dybala non sbaglia. Immediata la reazione dei partenopei che prima trovano il pareggio con il tiro deviato di Olivera, poi continuano a spingere credendoci sempre di più e si portano avanti con il rigore realizzato da Osimhen. La risposta della Roma arriva al 90', quando Abraham svetta di testa e torna al gol dopo circa un anno per il pareggio finale.

Atalanta-Empoli 2-0

L'Atalanta non ha nessuna intenzione di fermarsi e rinunciare ad un posto nella prossima Champions League. La Dea, dopo essersi assicurata la finale di Coppa Italia contro la Juventus, si è imposta anche in Serie A in casa contro l'Empoli. La squadra di Gasperini ha sbloccato il risultato al 42' su calcio di rigore con Pasalic. Il raddoppio è invece stato firmato da Lookman al 51' su assist di Hien. La differenza di valori in campo è notevole e si vede: gli ospiti non riescono praticamente mai ad impensierire la difesa avversaria e la sfida si chiude con il risultato finale di 2-0.