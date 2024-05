Diretta Sassuolo-Inter ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

REGGIO EMILIA - Il Sassuolo ospita l'Inter nell’anticipo serale del 35° turno di Serie A. I neroverdi di Ballardini sono alla disperata ricerca di punti per mantenere un posto nel campionato italiano e al Mapei Stadium arrivano i nerazzurri di Inzaghi freschi di festa contro il Torino per la seconda stella conquistata con la vittoria del 20° Scudetto. Motivazioni diverse per le due squadre con il Sassuolo che deve sperare di ripetere l'impresa dell'andata quando i ragazzi dell'allora tecnico Dionisi, e con un Berardi in più, riuscirono ad espugnare San Siro. Tanti gli aspetti cambiati rispetto a settembre con gli emiliani in caduta libera e ad un passo dal baratro della Serie B: per l'Inter la possibilità di vendicare il match dell'andata e rifilare una sconfitta che potrebbe condannare quasi definitivamente i neroverdi.