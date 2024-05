Abodi: "Avanti sull'Autorità, l'obiettivo è lo stesso per tutti". Su Uefa e Fifa...

Abodi ha poi chiarito la questione delle preocuppazioni delle due Federazioni per il controllo del Governo sui club italiani: "La Uefa ha la condivisibile preoccupazione di capire esattamente quale sarà la norma. Se ci fosse stata un po' più di prudenza avremmo potuto rispondere con maggiore precisione, sapendo che lo strumento vuole contribuire a risolvere un problema e non vuole crearne un altro. Non è in discussione l'autonomia dello sport. Mi auguro che si abbia la capacità di spiegare alla Uefa e alla Fifa che quella dell'autonomia è una preoccupazione anche del governo".

Abodi: "C'è condivsione per i grandi eventi sportivi"

Abodi si è quindi espresso anche su un altro tema importante, ovvero la candidatura delle città e degli impianti italiani per ospitare grandi eventi sportivi: "Abbiamo un interesse legittimo a fare in modo che queste iniziative nascano con una collaborazione preventiva. Bisogna renderle meno estemporanee e creative e più metodologicamente condivise per consentire anche a chi deve mettere risorse pubbliche di programmare e di essere consapevole di quello che si va ad organizzare".

Il Ministro ha quindi spiegato come il Governo intende raggiungere questo obiettivo: "Una regolamentazione delle candidature inserita nel prossimo dl è stato un auspicio manifestato da qualche mese con il ministero dell'Economia. Questo gioco di squadra, in cui chiameremo anche il Coni e il Comitato Paraolimpico, ci consentirà di confrontarci anche con le realtà produttive coinvolte nel turismo sportivo per fornire un servizio ulteriore che consenta di pianificare e programmare tenendo conto dei tanti avvenimenti che a volte si sovrappongono. È un passo in avanti dal punto di vista della serietà con cui vogliamo affrontare il tema dei grandi eventi, non soltanto per quello che producono mentre avvengono, ma anche per i lasciti che vanno a generare, come la promozione delle discipline sportive, il miglioramento delle infrastrutture sportive e di quelle utili alla comunità".