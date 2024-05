Diretta Inter-Lazio ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Inter e Lazio si affrontano a San Siro nel 37° turno del campionato di Serie A. I nerazzurri, che hanno già vinto lo scudetto, sono primi in classifica con 92 punti e hanno perso solo due volte in 36 giornate. Presentano il miglior attacco, con 86 gol fatti, e anche la difesa meno battuta del torneo, con 19 reti al passivo. In 18 gare casalinghe, hanno collezionato 14 vittorie e 3 pareggi. La Lazio, invece, lotta per un piazzamento europeo ed è settima con 59 punti: la formazione di Tudor ha conquistato 4 successi e un pari nelle ultime 5 giornate.