Diretta Genoa-Bologna ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

GENOVA - Genoa-Bologna , in programma alle ore 20.45 allo stadio Luigi Ferraris , sarà l'ultima partita di Thiago Motta sulla panchina degli emiliani. Il tecnico italo-brasiliano, infatti, dopo l'incontro con il presidente Joey Saputo, ha annunciato che lascerà la guida tecnica dei rossoblù . Ad attenderlo c'è la Juventus, pronta a offrirgli un contratto biennale,con opzione per il terzo, a 3.5 milioni a stagione più bonus . Un addio che arriva dopo una stagione irripetibile, con Zirkzee e compagni che hanno conquistato la qualificazione in Champions League. Nell'ultimo turno è arrivato il 3-3 interno proprio contro i bianconeri: avanti di tre a un quarto d'ora dalla fine grazie alla doppietta di Calafiori, altro obiettivo di Giuntoli, e alla rete di Castro, il Bologna si è fatto riprendere nel giro di otto minuti, con Chiesa, Milik e Yildiz che hanno evitato la sconfitta regalando a Paolo Montero, successore di Massimiliano Allegri, un esordio pazzesco. Gli emiliani chiudono questo splendido campionato a Marassi contro il Grifone di Alberto Gilardino , altra grande rivelazione della Serie A 2023-24.

SEGUI GENOA-BOLOGNA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Genoa-Bologna: diretta tv e streaming

Genoa-Bologna, gara valida per la 38ª e ultima giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova e sarà visibile in diretta su DAZN, Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.