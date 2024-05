Serie A 2023-2024, i migliori 11: un top player Juve e 4 obiettivi di Giuntoli

Il campionato si è concluso: in attesa del recupero tra Atalanta e Fiorentina , che si giocherà domenica 2 giugno, sono terminate tutte le altre gare. Opta ha analizzato i propri dati, stabilendo la miglior formazione della Serie A dopo le 38 giornate disputate. Un 11 di alto livello, in cui è l' Inter la squadra più rappresentata, ma in cui presenti ben quattro obiettivi di mercato della Juventus , oltre ad un calciatore già presente nella rosa bianconera.

Serie A 23-24, la top 11: quanti obiettivi Juve!

Il modulo di riferimento è il 3-4-3. In porta c'è Di Gregorio: l'estremo difensore del Monza, sempre più vicino alla Juve, è stato anche votato dalla Lega Serie A come il migliore di tutta la stagione nel suo ruolo. Il terzetto difensivo viene invece composto da Bremer come braccetto di destra, Bastoni come braccetto di sinistra mentre al centro spazio ad un altro obiettivo bianconero, ovvero Calafiori.