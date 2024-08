Napoli, le pagelle del disastro a Verona: per Conte solo due sufficienze

Meret 6 : Non può molto sui gol, per il resto attento su Mosquera.

Di Lorenzo 5.5: Non male in fase offensiva. In fase difensiva, però, diverse sbavature.

Rrahmani 5.5: Sulla prima rete del Verona chiude in ritardo su Lazovic.

Juan Jesus 5: Colpevolmente in ritardo nella diagonale sul gol del Verona.

Mazzocchi 5: Non riesce a trovare i tempi giusti per l’inserimento e non ha qualità.

Lobotka 5.5: Ha sul destro l’occasione clamorosa per il vantaggio che spreca malamente.

Anguissa 6: Il migliore per distacco. Stampa un gran destro sulla traversa.

Spinazzola 5: Non salta mai il diretto avversario.

Olivera (6' st) 5.5 Entra ma si vede pochissimo.

Politano 5.5: Buona la partenza ma si perde con il passare dei minuti.

Kvaratskhelia 5.5: Esce per un affaticamento muscolare ma non è mai nel vivo del match.

Raspadori (49' pt) 5.5 Entra ma non riesce mai ad incidere.

Simeone 5: Lotta, ma arrivano pochi palloni e di conclusioni verso la porta nemmeno l'ombra. Nervoso, si becca con Duda più volte, il suo ritorno al Bentegodi non è certamente memorabile.

All. Conte 5: Prende tre gol dal Verona che ambisce alla sola salvezza. Al netto dei ritardi di mercato, è un tonfo inspiegabile. L'analisi finale è comunque lucida perché riconosce che la sua squadra si è letteralmente sciolta dopo la prima rete dei padroni di casa.



ARBITRO

Marchetti 6 Nessuna sbavatura.