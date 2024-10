Il Napoli di Conte vola, tris al Como: primo in classifica a + 4 sulla Juve

NAPOLI - Difende il primato in classifica il Napoli che nell'anticipo del 7° turno di Serie A supera per 3-1 il Como . Conte trova i tre punti che gli permettono di salire a quota 16, a +4 dalla Juventus prima inseguitrice, e lo rassicurano sul restare per altre due settimane in testa alla classifica. Al Maradona decidono la rete lampo di McTominay, il rigore di Lukaku ad inizio ripresa e la firma finale di Neres . Illude Fabregas il momentaneo pari di Strefezza arrivato prima dell'intervallo. Dopo la super vittoria al Gewiss contro l'Atalanta, non riesce il colpaccio ad un buon Como che arresta l'ottimo momento dei due successi di fila riuscendo per 80 minuti a tenere testa alla capolista.

Napoli-Como, la partita

Padroni di casa in vantaggio dopo appena 23" con l'assist di Lukaku per McTominay che controlla e batte Audero. Gli ospiti non ci stanno e si affidano a Nico Paz per la reazione: il talento argentino illumina al Maradona e solo il palo gli nega la gioia del gran gol. A trovare il meritato pareggio dei lariani è Strefezza che con un destro chirurgico infila Caprile per l'1-1 che manda le due squadre a riposo. Ad inizio ripresa Sergi Roberto atterra Olivera in area, rigore di Lukaku centrale e nuovo vantaggio azzurro. La partita si infiamma, Conte viene ammonito per proteste per la richiesta di un altro penalty dopo il contatto Kvaratskhelia-Kempf. E' lo stesso numero 77 ad affondare più volte nella retroguardia del Como, ma senza riuscire a calare il tris. Tris realizzato all'86' dall'appena entrato David Neres lanciato alla perfezione da Lukaku, al secondo assist della serata.