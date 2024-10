Diretta Juventus-Cagliari ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

Con ancora negli occhi e nel cuore l'impresa di Lipsia in Champions, la Juventus di Thiago Motta si rituffa in campionato e ospita il Cagliari di Davide Nicola nel settimo turno di Serie A. I bianconeri sono ancora imbattuti dopo 6 giornate e hanno la migliore difesa del torneo, con 0 gol al passivo. Hanno 12 punti in classifica dopo 3 vittorie e 3 pareggi. “La squadra sta molto bene, quando si vince aiuta anche nel lavoro. Siamo tutti concentrati. Non ci saranno ancora Milik e Weah che ha ancora male, così come Nico e Bremer. Tutti gli altri sono disponibili", ha dichiarato alla vigilia Motta, che ha aggiunto: “Giocheremo con il nostro pubblico e in un bell'ambiente. Siamo tutti concentrati per questa gara perché la prossima è sempre la più importante, dovremo dare qualcosa in più per arrivare a un risultato positivo”.