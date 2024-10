Diretta Juventus-Lazio ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Juventus torna in campo nell'incontro valido per l'8ª giornata di Serie A. Allo Stadium, gli uomini di Thiago Motta ospitano la Lazio di Marco Baroni. Una sfida che chiama i bianconeri non soltanto a ritrovare i tre punti dopo il pareggio interno con il Cagliari, ma a risolvere un grosso conto in sospeso che rischia di compromettere questa prima fase di campionato: la carenza di gol segnati. Contro la formazione di Nicola, la Juve avrebbe dovuto portare a casa la vittoria senza troppe riserve. Ma il vantaggio di misura e le spiacevoli (e largamente contestate) sorprese della vita come l'espulsione di Conceicaco hanno stravolto le sorti del match, riempendo per la prima volta la casella dei gol subiti. Il bilancio delle prime sette gare è così di quattro pareggi e tre vittorie. La giornata precedente, il Napoli ha centrato il suo quinto successo in Serie A, l'Inter ha superato il Toro a San Siro e la Lazio ha sconfitto l'Empoli all'Olimpico agganciando i bianconeri a quota 13 punti. Insomma, l'imbattibilità e l'ottima tenuta della porta di Di Gregorio non bastano più per guardare il bicchiere mezzo pieno. Motta deve tornare a vincere (l'ultimo successo allo Stadium risale al 19 agosto) e per farlo ha bisogno dei suoi attaccanti.