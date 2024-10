Baroni: "Juve perfetta per noi. Lazio come il Bologna di Motta? È presto..."

Dopo Thiago Motta, anche Marco Baroni ha presentato la sfida tra Juventus e Lazio nella conferenza stampa di vigilia. Una partita che arriva subito dopo la pausa nazionali che ha portato qualche problema fisico alla squadra biancoceleste, come ammesso dallo stesso allenatore: "La squadra sta bene, si è allenato chi è rimasto con me. Gli altri hanno avuto la soddisfazione di andare in Nazionale, solo oggi abbiamo fatto il primo allenamento al completo. Guendouzi? Sta meglio, ci prendiamo ancora 24 ore per le valutazioni del caso. Mi sembra che potrebbe essere disponibile, non so se dall'inizio. Il ragazzo ha grande voglia di essere presente, ma non avevo dubbi su questo".