Diretta Genoa-Bologna ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Genoa ospita il Bologna nell'ottavo turno di Serie A. La squadra di Gilardino ha rimediato appena un punto nelle ultime 5 giornate e viene da tre sconfitte di fila ed è nella parte bassa della classifica con appena 5 punti all'attivo. Il Bologna staziona invece a metà graduatoria a quota 8 e ha perso solo una volta nelle prime sette giornate, collezionando un successi, cinque pareggi e un ko. "Io ci credo. Credo nei miei ragazzi e in chi avrò a diposizione. Credo in questa squadra come ci credevo due anni fa quando abbiamo vinto il campionato o l'anno scorso quando abbiamo fatto un campionato strepitoso. Faremo una partita da Grifone, da Genoa" ha dichiarato Gilardino alla vigilia della sfida con il Bologna.