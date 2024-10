Diretta Lecce-Verona ore 18:30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Tutto pronto allo stadio Via del Mare quando, alle ore 18:30, si affronteranno Lecce e Verona nella sfida valida per la 10ª giornata del campionato di Serie A. Gli uomini allenati da Luca Gotti sono reduci da quattro sconfitte consecutive, l'ultima subìta sul campo di Napoli, anticipata dalla debacle interna contro la Fiorentina terminata 6-0 per i viola. La panchina di Gotti scricchiola sempre di più visto che attualmente i salentini occupano l'ultimo posto in classifica con soli 5 punti all'attivo e una sola vittoria registrata. Periodo nero anche per il Verona: la formazione di Paolo Zanetti viene da due ko consecutivi, l'ultimo pesante sul campo dell'Atalanta terminato 6-1 per i bergamaschi. In classifica, l'Hellas è 15esima a quota 9 punti con tre lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione.