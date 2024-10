Diretta Juventus-Parma ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Dopo il 4-4 a San Siro con l’Inter, la Juve riceve il Parma nel decimo turno di Serie A. I bianconeri, ancora imbattuti in campionato, hanno ottenuto 4 vittorie e 5 pareggi nelle prime cinque giornate e sono terzi in classifica con 17 punti. Il Parma, invece, è nella parte bassa della graduatoria a quota 8 e viene da tre pareggi di fila. "Che Juve mi aspetto contro il Parma? È sempre una partita diversa, ma vogliamo competere, vogliamo fare una grande prestazione per arrivare al risultato che vogliamo avere. Ma lo dobbiamo meritare come sempre. Tutto quello fatto in maniera positiva bisognerà continuare a farlo, e migliorare le cose che non sono state fatte bene. La partita con l’Inter rimane nel passato e la testa va al 100% al Parma” ha detto Thiago Motta nella conferenza della vigilia.