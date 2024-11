Diretta Inter-Venezia ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - A chiudere la domenica di Serie A sarà la sfida in programma alle 20.45 al Meazza tra Inter e Venezia. I campioni d'Italia sono reduci da cinque risultati utili consecutivi, quattro vittorie e un pareggio, e dopo il clamoroso 4-4 interno contro la Juve, nel turno infrasettimanale hanno steso l'Empoli al Castellani grazie alla doppietta di Davide Frattesi e al sigillo di Lautaro Martinez che, con 134 centri, è diventato il bomber straniero più prolifico della storia del club nerazzurro superando Antonio Valentin Angelillo, a quota 133. La sfida contro i lagunari apre un trittico che vedrà la formazione di Simone Inzaghi ospitare mercoledì alle 21 l'Arsenal in Champions League e domenica, alle 20.45, il Napoli in uno scontro diretto per il titolo. Gli arancioneroverdi di Eusebio Di Francesco, invece, nel turno infrasettimanale hanno centrato la loro seconda vittoria di questo campionato battendo 3-2 in rimonta l'Udinese: sotto 2-0 dopo appena 25 minuti per i gol ospiti di Lovric e Iker Bravo, i veneti l'hanno ribaltata grazie alla doppietta dal dischetto di Pohjanpalo e alla punizione dell'ex Juve Nicolussi Caviglia.