Diretta Lecce-Empoli ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LECCE - Archiviato l' 1-1 del Ferraris tra Genoa e Como , la 12ª giornata del campionato di Serie A prosegue alle ore 20.45 con la sfida del Via del Mare tra Lecce ed Empoli . I salentini di Luca Gotti fin qui hanno racimolato appena otto punti e condividono l'ultimo posto in classifica con Monza e Venezia. Dopo il successo contro l'Hellas Verona firmato Dorgu, nell'ultima uscita i giallorossi sono caduti al Dall'Ara contro il Bologna colpiti dalla rete di Orsolini, incassando così la settima sconfitta stagionale, la quinta nelle ultime sei sfide. I toscani di Roberto D'Aversa, ex della sfida, contro i lariani di Cesc Fabregas hanno invece ritrovano un successo (gol di Pietro Pellegri) che mancava da oltre un mese, esattamente dal 20 settembre, quando Lorenzo Colombo e Sebastiano Esposito stesero il Cagliari all'Unipol Domus. Gli azzurri sono così saliti a quota 14 agganciando al decimo posto il Torino di Paolo Vanoli.

SEGUI LECCE-EMPOLI IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Lecce-Empoli: diretta tv e streaming

Lecce-Empoli, gara valida per la 12ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Via del Mare di Lecce e sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). Inoltre darà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Lecce-Empoli

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Dorgu, Krstovic, Banda. Allenatore: Gotti.

A disposizione: Früchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Jean, Oudin, Kaba, McJannet, Rebic, Sansone, Pierotti.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Maleh, Haas, Pezzella; Anjorin, Solbakken; Colombo. Allenatore: D’Aversa.

A disposizione: Seghetti, Brancolini, De Sciglio, Marianucci, Sambia, Cacace, Henderson, Zurkowski, Ekong, Konate, Pellegri.

ARBITRO: Sacchi di Macerata. ASSISTENTI: Dei Giudici-Pierrotti. IV UFFICIALE: Cosso. VAR: Maggioni. ASS. VAR: La Penna.