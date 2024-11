Diretta Juventus-Torino ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Tutto pronto all'Allianz Stadium dove la Juventus ospita il Torino nel derby della Mole valido per la 12esima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri sono reduci dall'impegno di Champions League dove sono usciti con un pari dal campo del Lilla, grazie al rigore firmato da Vlahovic. In campionato la Juve viene dalla vittoria esterna rimediata in casa dell'Udinese e attualmente si trova in sesta posizione a quota 21 punti. In conferenza stampa, Thiago Motta ha presentato così la gara di questa sera: "Atmosfera speciale per noi e i tifosi, Douglas Luiz e Adzic non ci saranno. Le sensazioni sono buone perché vedo la squadre allenarsi benein questa atmosfera speciale per noi e i nostri tifosi, Vogliamo andare al massimo per fare una grande partita. L'importanza di un derby è che la città lo vive in un modo intenso ed è così anche per noi. Esiste questa bella atmosfera e sono partite belle da giocare". Il Torino sta invece attraversando un periodo difficile: in campionato viene dal ko in casa contro la Fiorentina e nelle ultime cinque gare ha totalizzato una sola vittoria contro il Como. In classifica gli uomini di Vanoli stazionano all'undicesimo posto a quota 14 punti.