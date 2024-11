Weah e Yildiz, Juventus-Torino 2-0: il derby è bianconero

32' KOOPMEINERS, DOPPIA OCCASIONE

Il Toro prova una timida reazione ma è abbastanza in confusione, ben più ficcante la Juventus che con Koopmeiners sfiora due volte il colpo del ko: prima schema su punizione di Cambiaso, conclusione respinta da Coco, poi di nuovo combinazione tra i due e di nuovo tiro a botta sicura respinto dalla difesa granata

18' LA SBLOCCA WEAH!

Azione tambureggiante di Cambiaso che taglia a fette il Toro, penetrazione in area e sinistro sul primo palo violento, Milinkovic-Savic ci mette il guanto ma la palla schizza sul secondo palo e sull'accorrente Weah che insacca a porta vuota e colora il derby di bianconero

15' Il Toro prova a farsi vedere soprattutto quando riesce a recuperare palla dalla manovra juventina, poco da segnalare se non un corner neutralizzato da Perin, preferito a Di Gregorio. Mancano sia Zapata che Adams, sono Karamoh e Sanabria gli sbocchi offensivi di Vanoli che però non riescono a dare molta profondità. Yildiz intanto si fa notare per una splendida azione a centrocampo in fase di costruzione.

8' Thuram, Koopmeiners e Yildiz fanno breccia nei primi minuti sulla destra della difesa granata: la palla più pericolosa la mette l'olandese per Vlahovic a rimorchio, il serbo è tutto solo e con la sfera sul sinistro cicca clamorosamente la conclusione cadendo a terra in maniera goffa. Occasione sprecata.

Dove vedere Juventus-Torino: streaming e diretta tv

Il match tra le formazioni di Thiago Motta e Vanoli è in programma sabato 9 novembre alle ore 20.45 all'Allianz Stadium. L'incontro sarà trasmesso in streaming sulle piattaforme DAZN, SkyGo e Now e in diretta tv sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251).

Juventus-Torino , le formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Motta.

A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Danilo, Fagioli, Conceicao, McKennie, Cabal, Gil, Mbangula.

TORINO (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Ricci, Linetty, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria. Allenatore: Vanoli.

A disposizione: Paleari, Donnarumma, Dembelé, Maripan, Bianay Balcot, Vojvoda, Sosa, Ciammaglichella, Gineitis, Tameze, Karamoh, Gabellini, Njie.

ARBITRO: Sozza della sezione di Seregno. ASSISTENTI: Imperiale-C.Rossi. QUARTO UFFICIALE: Guida. VAR: Marini. ASS. VAR: Abisso.

