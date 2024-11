Diretta Cagliari-Milan ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Milan scende in campo a Cagliari sul prato dell'Unipol Domus nella gara valida per la 12esima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri sono reduci dall'impegno di Champions League dove hanno espugnato il campo del Bernabeu per 3-1 contro il Real Madrid. In campionato, il Milan viene dalla vittoria di misura a Monza firmata da Reijnders e in classifica staziona al settimo posto a quota 17 punti, a quattro lunghezze di distacco dalla Juventus sesta. In conferenza stampa, Paulo Fonseca ha presentato così la sfida di oggi: "Dobbiamo avere in mente le cose buone che abbiamo fatto, ma è importante anche capire che a Cagliari sarà una partita diversa. Dobbiamo essere un'altra squadra per poter giocare con il Cagliari. Sarà una partita totalmente diversa. Da mercoledì ho smesso di pensare a Madrid per pensare a Cagliari: serve l'atteggiamento giusto per vincere domani. Anche prima della partita di Madrid, la squadra aveva la consapevolezza di cosa potesse essere. È vero che la vittoria col Real porta più fiducia ai giocatori, ma tutte le partite sono importanti. Non penso che la partita col Real sia più importante di quella col Cagliari. Dobbiamo tornare ora sul campionato, che è diverso". Il Cagliari viene dal ko dell'Olimpico contro la Lazio per 2-1: in classifica la squadra di Davide Nicola staziona in acque pericolose in piena zona retrocessione a quota 9 punti insieme a Lecce e Parma.