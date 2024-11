L'Atalanta ribalta l'Udinese: 6º successo di fila per Gasperini

E con questa sono 6. L'Atalanta supera in rimonta l'Udinese nell'incontro valido per la 12ª giornata di Serie A, disputato sul campo del Gewiss Stadium, e si accomoda momentaneamente al primo posto. Un successo che si aggiunge ai 5 precedenti in campionato e che consente alla Dea di portarsi a quota 25 punti con differenza reti pari a 16. Sorpassata dunque la Juve, uscita vincitrice dal derby della Mole. A decidere la prossima capolista sarà invece la sfida di San Siro tra Inter e Napoli in programma domenica 10 novembre alle ore 20.45. I prossimi impegni stagionali vedranno gli uomini di Gasperini scendere sul campo del Parma il 23 novembre. Poi, il ritorno in Champions con la trasferta di Berna contro lo Young Boys.