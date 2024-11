"Champions all'Inter, Inzaghi come Ferguson. Su Motta dopo Allegri..."

“ Ho rispetto per il Milan e la Juventus, ma il club più grande d’Italia è l’Inter. Questo club è una famiglia. Non è facile da spiegare, ma una volta che ci sei stato lo senti. Sono stato lì per 10 anni e non credo ci sia niente di simile.” - ha ribadito Materazzi. Sulla possibilità di lasciare San Siro : " Spero non lo facciano mai. Per me è la casa del calcio. Ha così tanta storia e andarsene non sarebbe un bene per il club , vogliono fare più soldi ma penso che possano tenerlo e usarlo per altri eventi". Poi ha precisato: "Sarebbe triste andarsene a causa di tutti i ricordi, penso che dovrebbero seguire ciò che il Real Madrid ha fatto con il Bernabeu. Forse possiamo farlo anche noi? Perché no ?".

"Mourinho ct Italia? Non si sa mai." Poi sul Mondiale...

Poi qualche battuta anche sulla Nazionale: “L'Italia non prenderebbe mai un allenatore straniero come l'Inghilterra perché i nostri tecnici sono troppo bravi. Abbiamo sempre avuto solo allenatori italiani, mentre i Tre Leoni hanno già avuto Sven Goran Eriksson, Fabio Capello e ora Thomas Tuchel. Mourinho come ct dell'Italia? Nel calcio non si sa mai, ma penso che prima sarà l'allenatore del Portogallo". Sul paragone Donnarumma-Buffon: "Gigi è uno dei più grandi portieri di sempre e secondo me ha cambiato il calcio. Donnarumma non dovrebbe provare a essere Buffon, ma è ancora il miglior portiere italiano e rimarrà in quella posizione per molti anni a venire. Non è Buffon, ma ha un grande futuro". Poi qualche domanda curiosa: "Se qualche calciatore di oggi avrebbe giocato nel 2006? Non credo. È una generazione completamente nuova, ma forse quella squadra non avrebbe successo nel gioco attuale, le cose cambiano così velocemente ed era tutto così diverso allora. Se la nazionale può vincere il Mondiale nel 2026? Penso che possa farlo con Luciano Spalletti, ora sa cosa deve fare e ha cambiato alcuni giocatori, la sua strategia e anche la sua filosofia. La Coppa del Mondo negli Stati Uniti non sarà facile e in due anni possono cambiare tante cose, ma mi aspetto di vedere gli azzurri in semifinale, che vinca o meno, chissà". A proposito di azzurro, l'ex Inter ha posto l'attenzione anche su Chiesa...