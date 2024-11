Diretta Milan-Juventus ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Terminata la sosta nazionale, la Juventus torna in campo nell'incontro valido per la 13ª giornata di campionato. Un ritorno non banale, che vedrà i bianconeri affrontare il Milan a San Siro. Gli uomini di Thiago Motta si presenteranno all'appuntamento con 24 punti in classifica e un bilancio di 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 5 gare. Numeri che valgono attualmente il 6º posto a 6 lunghezze dai rossoneri. L'ultima voce del bilancio riporta la vittoria contro il Torino decisa dalle reti di Weah e Yildiz. Diverso invece il bottino stagionale della formazione di Paulo Fonseca, che dopo avere stravolto i pronostici della sfida alla Bernabeu, si è ancora una volta accartocciata su se stessa pareggiando contro il Cagliari in trasferta e tradendo le aspettative di quei tifosi che avevano creduto in un definitivo cambio di rotta. D'altronde, il tecnico portoghese aveva messo le mani avanti ritenendo più complicata la sfida contro gli 11 di Nicola di quella contro i blancos di Ancelotti. Argomentazioni singolari che lasciano ampi dubbi su cosa possa pensare della Juve, che a San Siro sarà inoltre orfana di Vlahovic, ultima vittima degli infortuni che stanno mettendo a dura prova Motta. Ma al netto di tutto, la Serie A è nuovamente qui per noi. E presto lo sarà anche la Champions, con Yildiz e compagni che il 27 novembre torneranno in Europa per affrontare in trasferta l'Aston Villa. Il Milan invece ospiterà lo Slovan Bratislava.