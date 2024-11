Yildiz-Calhanoglu oltre Juve-Inter: il gesto del nerazzurro fuori dal campo

Kenan Yildiz e Hakan Calhanoglu: fantasia al potere con maglie diverse, ma con un legame sempre più stretto. Il feeling creatosi tra il fantasista della Juve e il regista dell'Inter è sempre più evidente. I due, conosciutisi con la nazionale turca, si stimano reciprocamente come testimoniato diverse volte. Lo scorso febbraio ad esempio, dopo il Derby d'Italia, vennero immortalati nello spogliatoio scattandosi una foto insieme. Ma non solo: dopo l'ultima sfida tra nerazzurri e bianconeri, terminata per 4-4 con doppietta proprio di Yildiz, è venuto fuori il curioso retroscena di Calhanoglu che aveva avvertito i suoi compagni di squadra sul come comportarsi con il 10 della Juve, conoscendo molto bene le sue qualità.